Александр Мостовой раскритиковал назначение Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака»

Легенда российского футбола Александр Мостовой выразил недоумение назначением Пола Эшуорта на вакансию спортивного директора «Спартака».

«Я не знаю, кто это, как они все попадают и пролезают в футбол. «Спартак» опять идёт не футбольным путём. Всё в футболе происходит, потому что-то кто-то с кем-то знаком», – заявил бывший полузащитник сборной России в интервью «Чемпионату».

Мостовой выразил удивление принципами селекции руководства «красно-белых», где люди на высоких должностях назначаются не по профессиональным качествам.

Напомним, что Пол Эшуорт стал новым функционером «Спартака» 26 сентября. Ранее он работал в России на аналогичной должности в «Ростове» в 2005 году, а последним местом службы британца был «Брайтон», где у него была должность технического директора.