Радченко — о назначении Эшуорта в «Спартак»: «Это большая неожиданность»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Назначение Эшуорта – это большая неожиданность. Как показывает практика, иностранные специалисты были в «Локомотиве», и ничего хорошего из этого не вышло», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Специалист считает, что технический координатор «Спартака» Артём Ребров не подходит на должность спортивного директора, потому что у него пока нет такого большого опыта.

Ранее сообщалось, что 52-летний британец стал новым спортивным директором «красно-белых». Напомним, этот пост был вакантным после ухода Луки Каттани.