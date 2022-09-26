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Радченко — о назначении Эшуорта в «Спартак»: «Это большая неожиданность»

26 Сентября 2022 • 15:07 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Назначение Эшуорта – это большая неожиданность. Как показывает практика, иностранные специалисты были в «Локомотиве», и ничего хорошего из этого не вышло», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Специалист считает, что технический координатор «Спартака» Артём Ребров не подходит на должность спортивного директора, потому что у него пока нет такого большого опыта.  

Ранее сообщалось, что 52-летний британец стал новым спортивным директором «красно-белых». Напомним, этот пост был вакантным после ухода Луки Каттани.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Радченко Артём Ребров Пол Эшуорт
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