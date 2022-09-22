Черчесов ответил, готов ли он вернуться в «Спартак»

Бывший голкипер московского «Спартака», а также тренер клуба в 2007-2008 годах, Станислав Черчесов, ответил на вопросы корреспондентов, готов ли он вернуться в «Спартак» в качестве наставника.

Черчесов дал понять, что если и приходить в клуб, то для того, чтобы сделать его чемпионом - ему не удалось сделать это во время первого пришествия, хотя Черчесов и стал самым успешным тренером клуба на тот момент после эпохи Олега Романцева.

- Если в «Спартак» приходить, то делать его чемпионом, - цитирует Черчесова издание «Спорт-экспресс».

В последний раз московский «Спартак» стал чемпионом России в 2017 году.