Литвинов: «Где комфортнее играть? Без разницы»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, на какой позиции ему удобнее играть. Отметим, что опорный хавбек в текущем сезоне чаще появляется на позиции центрального защитника.

«Где мне комфортнее играть? Без разницы, я не привередлив. Лишь бы помогать команде», — заявил Литвинов на официальном YouTube-канале московского клуба.

При этом игрок отметил, что в центре поля играть интереснее, потому что там чаще оказываешься с мячом, но если тренеры ставят в оборону, то никаких проблем с этим нет.

21-летний Литвинов в текущем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах и получил лишь одну желтую карточку.