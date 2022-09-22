Симонян: «Спартаку» нужно продолжать выигрывать

Ветеран «Спартака» Никита Симонян поделился мнением о конкуренции «красно-белых» с «Зенитом».

«Борьба с «Зенитом» за чемпионство? Бороться надо всегда, до самой последней игры!» — заявил Симонян «Спорт-Экспрессу».

Экс-игрок отметил, что все победы «Спартака» являются важными, команде нужно продолжать одерживать победы, чем больше побед у «красно-белых», тем больше радости будет у всех болельщиков.

После десяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков, а московский «Спартак» занимает пятую строчку, имея в своем активе 19 набранных баллов.