Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Симонян: «Спартаку» нужно продолжать выигрывать

 
22 Сентября 2022 • 15:48 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.40 X 4.90 2 7.60
02.10 16:30

Ветеран «Спартака» Никита Симонян поделился мнением о конкуренции «красно-белых» с «Зенитом».

«Борьба с «Зенитом» за чемпионство? Бороться надо всегда, до самой последней игры!» — заявил Симонян «Спорт-Экспрессу».

Экс-игрок отметил, что все победы «Спартака» являются важными, команде нужно продолжать одерживать победы, чем больше побед у «красно-белых», тем больше радости будет у всех болельщиков.

После десяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков, а московский «Спартак» занимает пятую строчку, имея в своем активе 19 набранных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Никита Симонян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
16:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Мендеса высказался о вызове игрока в сборную Чили
16:42 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов назвал команды, которые будут бороться за выживание в РПЛ
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Орлов похвалил Карпина, но не верит в конкуренцию «Ростова» с «Зенитом» 1
16:34 · Россия. Первая лига
Билялетдинов заявил, кто из Первой лиги будет бороться за выход в РПЛ
15:58 · Россия. Первая лига
Ринат Билялетдинов заявил, что «Рубин» пока не готов к РПЛ
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Орлов дал совет «Спартаку»
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Орлов – о Захаряне: «Куда ты так рот открываешь?!» 5
15:48 · Россия. Премьер-лига
Симонян: «Спартаку» нужно продолжать выигрывать
15:46 · Россия. Премьер-лига
​Орлов призывает уволить немцев из «Локомотива»
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Орлов выделил тренера-открытие после трети чемпионата
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Ломаев отреагировал на то, что его не берут на матч сборной России
15:23 · Россия. Премьер-лига
Осинькин сообщил, когда Ломаев прибудет в расположение «Крыльев Советов»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Радченко прокомментировал смерть основателя «Смены» Бесова
14:53 · Россия. Премьер-лига
Камоцци заявил, кто должен стать спортивным директором «Спартака»
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев стал тренером «Ахмата» официально
Все новости
Рекомендуем