Кутепов — о финале Кубка России: «Может, Умяров у Фомина спрашивал, где он машину припарковал, выключил ли утюг»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал инцидент, произошедший между полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым и игроком «Динамо» Даниилом Фоминым в финале Кубка России.

Напомним, во время пенальти, который исполнял Фомин уже в компенсированное время, Умяров сказал игроку «бело-голубых»: «Сейчас точно промахнёшься». В итоге полузащитник не смог реализовать 11-метровый удар, а победу одержали «красно-белые» со счётом 2:1.

«На войне все средства хороши. У нас не джентльменский клуб по интересам. Это финал Кубка — либо ты победил, либо проиграл. Понятно, что не должно доходить до абсурда, но чуть-чуть «подбодрить» соперника — почему нет? Может, Умяров у Фомина спрашивал, где он машину припарковал, выключил ли утюг», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Напомним, 29-летний Кутепов перешёл в «Торпедо» минувшим летом из «Спартака». В общей сложности за «красно-белых» защитник провёл 114 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.