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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов — о финале Кубка России: «Может, Умяров у Фомина спрашивал, где он машину припарковал, выключил ли утюг»

 
21 Сентября 2022 • 10:55 Комментировать
Факел
...
Торпедо Москва
02.10 14:00

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал инцидент, произошедший между полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым и игроком «Динамо» Даниилом Фоминым в финале Кубка России.

Напомним, во время пенальти, который исполнял Фомин уже в компенсированное время, Умяров сказал игроку «бело-голубых»: «Сейчас точно промахнёшься». В итоге полузащитник не смог реализовать 11-метровый удар, а победу одержали «красно-белые» со счётом 2:1.

«На войне все средства хороши. У нас не джентльменский клуб по интересам. Это финал Кубка — либо ты победил, либо проиграл. Понятно, что не должно доходить до абсурда, но чуть-чуть «подбодрить» соперника — почему нет? Может, Умяров у Фомина спрашивал, где он машину припарковал, выключил ли утюг», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Напомним, 29-летний Кутепов перешёл в «Торпедо» минувшим летом из «Спартака». В общей сложности за «красно-белых» защитник провёл 114 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Динамо Москва Илья Кутепов Наиль Умяров Даниил Фомин
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