А герой всё те же: три игрока, принесшие «Спартаку» скрипучую победу на берегах Волги

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Если из болельщиков «красно-белых» кто-то ожидал лёгкий матч на берегах Волги, то он явно незнаком с колючим стилем «Пари НН». После финального свистка Абаскаль радовался так, будто вновь разгромлен «Зенит». Но Гильермо можно понять, сегодняшняя победа получилась столь же сложной. И добыли её прежние герой – восхитительный Куинси Промес, его верный «подыгрывальщик» Роман Зобнин и Шамар Николсон (читай, Александр Соболев). Добротно смотрелись и Джикия (наконец-то) с Зиньковским. А далее давайте разберёмся подробнее, по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 34:66, удары по воротам – 5:13, в створ – 1:8, угловые – 2:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Видео

1:0. Гол Мамаду Майга (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Милсон попал в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Шамара Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол с пенальти Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 5,0. Нельзя назвать Селихова антигероем матча, но сегодня единственный удар в створ ворот стал голевым. Без сейвов обошёлся Александр, а ещё слабо распределял мячи – больше половины его выносов достались соперникам – 7 из 13.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,0. Главный провал случился на правом краю обороны, откуда и прибежал Майга, забивший единственный мяч «Пари НН». Денисов за эпизодом просто наблюдал, понадеявшись на партнёров. В пассиве у Даниила ещё жёлтая карточка и малое (1) количество отборов.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. В стиле Литвинова играл сегодня Джикия, чаще оказываясь опорным полузащитником. Успевал и передачи раздавать (аж 83 точные), и единоборства выигрывать – четыре из пяти. Однажды заблокировал неприятный удар Сулейманова.

МИХА МЕВЛЯ – 5,5. Мевлю нижегородцы накручивали без зазрения совести. Милсон дважды расправился с Михой, прежде чем пробить в перекладину, а Майга отличился как раз из-под словенца. За слабую игру в оборону Мевля чуть-чуть оправдался действиями в атаке, в борьбе с Янсане заработав пенальти.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 5,0. Удивительно, но и левый фланг «Спартак» тоже проиграл. Рыбчинский не встречал сопротивления в борьбе с Хлусевичем, выиграв 8 эпизодов из 11 и дважды пройдя того на дриблинге. Ещё хуже получалось, когда сам Даниил ходил в атаку – 24 потери в пассиве Хлусевича.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 5,0. Вместе со всем правым полфулангом делит вину за гол Майга. Сегодня вообще пассивен в отборе был привычно моторный Пруцев. И в игре участвовал заметно реже обычного, сделав всего 35 точных передач за матч.

РОМАН ЗОБНИН – 7,5. Теперь к героям матча – атакующей группе «Спартака». Связка Зобнина и Промеса уже заранее наводит страх на соперников «красно-белых». Вот и в Нижнем Новгороде Роман помогал активно – только сейв Гойло не позволил отличиться после сольного прохода, зато дважды отдавал обостряющие передачи Промесу и трижды сыграл на перехвате.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,5. Старался Зиньковский воспользоваться своим шансом и за активность должен получить положительную оценку. Но получалось не всё – проиграл половину единоборств (5 из 11), а всего три его удара были заблокированы. Ну и вялый прессинг Майга в моменте с голом тоже вряд ли можно записать в актив.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 8,5. Опять и опять. Куинси Промес не устаёт собирать звания игрока матча. Конструировал все атаки «Спартака», принимал решения в самых важных фазах. В итоге это вылилось в четыре обостряющие передачи, одну голевую и решающий пенальти, реализованный пижонским ударом.

ШАМАР НИКОЛСОН – 7,5. Добротно заменил Соболева, находящегося в прекрасной форме. Шамар чуть хуже смотрелся вверху (выиграл всего два единоборства), но чувствовал игру в подыгрыше – отдал две ключевые передачи. А, самое главное, отличился единственным ударом в створ.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о.