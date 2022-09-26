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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили остался недоволен назначением Эшуорта в «Спартак»

26 Сентября 2022 • 15:18 Комментировать (1)
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.

«Я ценю тех людей, которые приносят пользу. Не понимаю этого. Я категорически не доволен данным решением», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 26 сентября, «Спартак» официально объявил о назначении Эшуорта, который ранее, в 2005 году, исполнял обязанности главного тренера «Ростова». Уже известно, что на зимние трансферы клуб выделит англичанину не менее 20 миллионов евро.

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 19 очков, расположившись на пятой строчке турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Пол Эшуорт
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Комментарии (1)
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rac531
26 Сентября 2022 в 15:52
Господин Козавашвили, купите клуб и назначайте там своих доморощенных футболистов, которые отдали клубу все свою жизнь и любовь.
Кстати, в «Спартак»е Вы играли всего-то ТРИ сезона и потом ушли грести бабки в Торпедо (Кутаиси)
А теперь вместе с ветеринарами, оставшись без теплых местечек, потом как никчемушники, только и можете, что по-стариковски тупо брюзжать)

КОЗАВАШВИЛИ ОБ АБАСКАЛЕ
«Что может добиться команда с новым тренером? Я вообще не знаю, кто это такой, то ли Обскакал, то ли Обосрал. Как можно приглашать неизвестного человека, который непонятно где играл и кого тренировал.»
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