Кавазашвили остался недоволен назначением Эшуорта в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.

«Я ценю тех людей, которые приносят пользу. Не понимаю этого. Я категорически не доволен данным решением», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 26 сентября, «Спартак» официально объявил о назначении Эшуорта, который ранее, в 2005 году, исполнял обязанности главного тренера «Ростова». Уже известно, что на зимние трансферы клуб выделит англичанину не менее 20 миллионов евро.

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 19 очков, расположившись на пятой строчке турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь баллов.