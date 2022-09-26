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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» намерены увеличить посещаемость стадиона до 45 тысяч человек

26 Сентября 2022 • 14:53 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Глава совета директоров столичного «Спартака» Александр Матыцын высказался о посещаемости матчей «красно-белых» на «Открытие Банк Арене».

«Не менее важно решить задачу по обеспечению стадиона инфраструктурой. Вместимость арены будет увеличена с 15 до 45 тысяч человек», — заявил первый вице-президент «Лукойла» в интервью ТАСС.

Матыцын также рассказал о желании улучшить тренировочную базу клуба, которая теперь будет располагаться рядом с домашним стадионом, а также провести грамотную трансферную работу зимой. Для этого в клуб был приглашён Пол Эшуорт.

Напомним, что новое руководство «Спартака» было представлено 26 сентября. Матыцын стал председателем совета директоров, а Эшуорт — спортивным директором.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Открытие Арена Александр Матыцын
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