Каррера считает, что Промес не слабее Малкома

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил лидера «красно-белых» Куинси Промеса и нападающим «Зенита» Малкомом.

По мнению итальянского специалиста, 30-летний голландец ни в чём не уступает именитому бразильцу, который ранее выступал за «Барселону».

«Промес — легенда «Спартака». Он определяет исходы матчей и предан клубу, поэтому болельщики «Спартака» его любят. Куинси точно не слабее Малкома», — приводит слова Карреры Sport24.

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. Ранее он также выступал за «Аякс», «Твенте» и «Севилью».