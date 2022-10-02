Литвинов: «Федун заслуживал выиграть больше трофеев со «Спартаком»

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением об экс-владельце клуба Леониде Федуне.

«Леонид Арнольдович живет «Спартаком». Федун заслуживал выиграть больше трофеев. Учитывая, сколько он сделал для клуба, он достоин большего», - приводит слова молодого футболиста «РБ Спорт».

Федун владел «народной командой» на протяжении 18 лет. Под его руководством «Спартака» смог выиграть всего три титула – в активе москвичей победы в РПЛ, Фонбет Кубке России с Суперкубке страны.

В настоящий момент владельцем «красно-белых» является компания «Лукойл».

По итогам десяти туров «Спартак» занимает пятое место в таблице Премьер-лиги.