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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: «Федун заслуживал выиграть больше трофеев со «Спартаком»

02 Октября 2022 • 11:09 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
Через 7 ч. 8 мин.

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением об экс-владельце клуба Леониде Федуне.

«Леонид Арнольдович живет «Спартаком». Федун заслуживал выиграть больше трофеев. Учитывая, сколько он сделал для клуба, он достоин большего», - приводит слова молодого футболиста «РБ Спорт».

Федун владел «народной командой» на протяжении 18 лет. Под его руководством «Спартака» смог выиграть всего три титула – в активе москвичей победы в РПЛ, Фонбет Кубке России с Суперкубке страны.

В настоящий момент владельцем «красно-белых» является компания «Лукойл».

По итогам десяти туров «Спартак» занимает пятое место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Руслан Литвинов
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