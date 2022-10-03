Мацуев считает Промеса лучшим легионером в истории «Спартака»

Заслуженный артист России Денис Мацуев считает Куинси Промеса лучшим легионером в истории столичного «Спартака».

«Нынешняя форма Квинси доказывает, что он мастер высочайшего класса. Это наш игрок, и он отдается за «Спартак». Все благодарны ему за это. Лично я считаю, что Промес – лучший легионер за всю историю клуба», — заявил известный артист в интервью изданию «РБ Спорт».

По словам Мацуева, нидерландца выделяет стабильность относительно других иностранных игроков «Спартака». Отметим, что в тройку лучших пианист также включил защитника Неманью Видича и бразильского полузащитника Алекса.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Промес стал автором девяти забитых мячей при четырёх ассистах. В последней встрече против «Пари НН» Куинси оформил победный гол «красно-белых», элегантно выполнив пенальти.

