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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия не принимает участия в тренировке сборной России

 
20 Сентября 2022 • 18:32 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отсутствует на тренировке сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат». Причины того, почему футболист не принимает участие в занятии — неизвестны.

В текущем сезоне защитник «красно-белых» отметился двумя результативными передачами в 11 матчах с учетом всех турниров.

Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Киргизии, встреча состоится 24 сентября.

Ранее Российский футбольный союз сообщил, что национальная команда не примет участие в отборочном раунде чемпионата Европы-2024, финальный турнир которого пройдет с июня по июль в 2024 году.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Георгий Джикия
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