Джикия не принимает участия в тренировке сборной России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отсутствует на тренировке сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат». Причины того, почему футболист не принимает участие в занятии — неизвестны.

В текущем сезоне защитник «красно-белых» отметился двумя результативными передачами в 11 матчах с учетом всех турниров.

Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Киргизии, встреча состоится 24 сентября.

Ранее Российский футбольный союз сообщил, что национальная команда не примет участие в отборочном раунде чемпионата Европы-2024, финальный турнир которого пройдет с июня по июль в 2024 году.