Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги дерби с «Локомотивом» и стартовый отрезок для «красно-белых».

- Как оцените итоги дерби для «Спартака»?

- «Матч получился удачный, но не было зрелищности. Для «Спартака» был важен результат после двух поражений в чемпионате. Победу в кубке мы не берем. Пусть «Локомотив» идёт сейчас чуть ли не в зоне вылета, «Спартаку» было не так легко обыграть железнодорожников».

- Абаскаль с первых минут выпустил Соболева и Николсона. Сработал этот ход?

- «Мне больше Соболев нравится. Николсон цепляется, держит мяч, но у него нет реализации. Для нападающего это проблема. А сама связка получилась неплохая».

- С учётом кубкового матча Соболев забивает уже четвёртую игру подряд. Как это оцените?

- «Мне нравится его отношение к делу. Каждый матч он трудится, помогает. Сейчас он находится в такой форме, в которой всегда должен быть».

- «Локомотив» имел два хороших момента, чтобы забить. Вас что-нибудь настораживает в игре «Спартака»?

- «У каждой команды найдётся момент. Если смотреть на статистику, то хозяева нанесли двадцать один удар по воротам, из них шесть в створ, а гости шесть раз пробили, и только три пришлись в створ ворот. То есть даже при такой игре «Локомотива» шансы есть, и их можно реализовывать. Если бы получилась ничья, то «Спартаку» было бы обидно, потому что по игре он доминировал. Но невозможно на протяжении всех девяноста минут контролировать игру. Всё равно есть отрезки, когда команда может уставать и соперник перехватывает инициативу. Хотя вчера мы видели, что у хозяев игра получилась ровная, без перепадов. Ребята хорошо контролировали мяч. «Спартак» сейчас выглядит интересно и разнообразно. Кроме того, хочу похвалить Абаскаля за то, что он доверяет молодым ребятам. Например, Пруцеву он не сразу доверился, но, видимо, в тренировочном процессе разглядел старания игрока и дал ему шанс. То есть у Абаскаля всё всегда зависит от футболистов. У нас ведь как зачастую бывает: тренер пришел, есть костяк, и он от него отталкивается. А здесь он дает шанс ребятам, ищет, варьирует какие-то моменты. Поэтому футболисты чувствуют поддержку тренера. Взять Мевлю. Он вчера вышел на замену. Это опытный защитник, поиграл за свою сборную. Мы видим дружелюбность даже тех игроков, которые выходят на замену. Это тоже немаловажно».

- Как отнеслись к истории с длительной дисквалификацией Бальде?

- «Правильно написал Мележиков, что он берёт вину на себя. В любом случае, они знали о разбирательстве, но не до конца довели информацию. Сейчас не поймёшь, какие у УЕФА правила. Здесь в любом случае ошибка спортивного менеджмента».

- А если агент не донёс информацию?

- «Думаю, что агент не сказал, он утаил информацию, хотя знал этот момент».

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- Подведите итоги выступления «Спартака» после десяти туров.

- «Спартак» потерял очки в матчах с «Динамо» и «Зенитом», но если брать игру, то команда неплохо смотрелась в начале сезона. Потери очков будут, просто питерцы пока их не допускают. Разница в семь очков не такая большая, и мне кажется, что борьба идет интересная. Но очень рано в начале сезона начали говорить, что «Спартак» поборется с конкурентами за первое место. Как только стали об том говорить, у красно-белых получились эти два поражения. И такой же момент сейчас у «Ростова». Он хорошо выглядит, но скоро очная игра с «Зенитом», которое многое покажет. А так, прошло всего десять туров, начинается пауза на сборные.

- Если говорить о «Локомотиве», есть мнение, что это была самая слабая команда за последние годы. Согласны с этим?

- «Да. Мы привыкли, что «Локомотив» - это бойцовская команда со своим рисунком. Но если брать первые матчи, непонятно, какой рисунок игры. Команда старается, бьётся, но нет понимания, во что она хочет играть».