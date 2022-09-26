Баженов: «Видимо, были какие-то основания взять Эшуорта»

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора «красно-белых».

«Видимо, были какие-то основания взять Эшуорта. Не просто же так с бухты-барахты принимают решения. Меня вообще не смущает, что взяли иностранца», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

По мнению эксперта, британец устроил руководителей своими профессиональными качествами, по крайней мере, логика назначения должна быть именно такой. Нельзя оценивать человека, ведь он еще даже не приступил к своей работе, добавил Баженов.

Сегодня, 26 сентября, «Спартак» объявил о назначении 52-летнего Эшуорта на должность спортивного директора.