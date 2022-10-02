Умяров: «Не очень доволен своей игрой»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сумел переломить ход неудачно складывавшегося матча с «Пари НН» - проигрывая после первого тайма, москвичи забили два гола во второй половине игры и выиграли. События матча прокомментировал защитник «Спартака» Наиль Умяров.

- Мы выиграли, молодцы. Волевая победа. Объяснил ли тренер мою замену? Да. Что сказал? Спросите у него. Мы с ним поговорили. Доволен ли я своей игрой? Если заменили, значит, не особо. Нет, речь тренера была недолгой, меня все устроило, - цитирует Умярова издание «Спорт-Экспресс».