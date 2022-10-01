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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов рассказал о недостатках схемы с «ромбом» в центре поля

01 Октября 2022 • 17:25 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.27 X 5.90 2 11.00
Через 21 ч. 49 мин.

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал схему Гильермо Абаскаля с «ромбом» в центре поля.

«Скептически ли я отношусь к схеме Абаскаля «ромб»? Не то чтобы скептически - «ромб» работает, но только не с «Зенитом». С «Зенитом» - другой уровень сопротивления», — приводит слова Баженова Rusfootball.

Эксперт заявил, что если против «ромба» быстро играют через фланги, то игроки просто не успевают за соперником.   

После десяти туров чемпионата России «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 19 набранных очков. В предстоящем туре «красно-белые» в гостях сыграют с «Пари НН» 2 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Никита Баженов Гильермо Абаскаль
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