​Литвинов и Игнатов отправились на матч «Спартака» - их повреждения оказались несерьёзными

«Спартак» прибыл в Нижний Новгород, где в воскресенье команда Гильермо Абаскаля сыграет против местного «Пари НН». В числе футболистов, которые поехали на игру, находятся Руслан Литвинов и Михаил Игнатов. Повреждения, полученные этими игроками в кубковом матче против «Зенита», оказались несерьёзными. Об этом сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Напомним, что в четверг «Спартак» разгромил «Зенит» со счётом 3:0. Это была игра третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России.

Добавим, что в Нижний Новгород не отправился Александр Соболев – форвард пропустит воскресный матч из-за дисквалификации.