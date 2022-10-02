Кротов: «После перерыва подсели»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сумел переломить ход неудачно складывавшегося матча с «Пари НН» - проигрывая после первого тайма, москвичи забили два гола во второй половине игры и выиграли.

События матча прокомментировал нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов.

- Первый тайм неплохо провели, забили гол. После перерыва подсели глубже, опустили линию обороны. «Спартак» доминировал и смог выйти вперед. Мы «Спартак точно не испугались, никого не боимся, просто психологически где‑то подсели, наверное, - заявил Кротов в эфире телеканала «Матч ТВ».