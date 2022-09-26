Червиченко — об Эшуорте: «Это уровень продавца петрушки на дорогомиловском рынке»

Экс-руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «красно-белых».

По мнению бывшего президента самого титулованного клуба страны, единственным объяснением такого решения нового руководства может быть желание «Лукойла» передать «Спартак» британским владельцам в будущем. «Как футбольный менеджер, это уровень продавца петрушки на дорогомиловском рынке», — заявил Червиченко в интервью«Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в конце лета Леонид Федун продал акции клуба ПАО «Лукойл» и сложил полномочия руководителя. 26 сентября было объявлено о назначении Пола Эшуорта на должность спортивного директора.

