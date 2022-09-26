Пресняков-старший — о назначении Эшуорта в «Спартак»: Опять на те же грабли

Известный артист Владимир Пресняков-старший высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Со спортивными директорами «Спартаку» последние годы не слишком везет. Были хорошие в свое время, но сейчас владельцы, тренеры, игроки и спортивные директора лучше не становятся», — приводит слова Преснякова «Спорт-Экспресс».

После десяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 19 набранных баллов. В предстоящем матче «красно-белые» сыграют с «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России, встреча пройдет 29 сентября в 20:30 по мск.