Селихов ответил на вопрос о новом контракте со «Спартаком»

Страж ворот московского «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос журналистов о пролонгации сотрудничества с «красно-белыми».

«Буду ли продлевать контракт? Посмотрим», - передает слова голкипера издание Sport24.

Александр выступает за «народную команду» с января 2017 года. Он перебрался на «Открытие Банк Арену» из пермского «Амкара». В нынешнем сезоне чемпионата России Селихов сыграл восемь матчей, в которых трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

По итогам 11 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.