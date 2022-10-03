Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селихов ответил на вопрос о новом контракте со «Спартаком»

03 Октября 2022 • 06:42 Комментировать
Пари НН
1:2
Спартак Москва
окончен

Страж ворот московского «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос журналистов о пролонгации сотрудничества с «красно-белыми».

«Буду ли продлевать контракт? Посмотрим», - передает слова голкипера издание Sport24.

Александр выступает за «народную команду» с января 2017 года. Он перебрался на «Открытие Банк Арену» из пермского «Амкара». В нынешнем сезоне чемпионата России Селихов сыграл восемь матчей, в которых трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

По итогам 11 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.10  19:00 Крылья Советов ... Краснодар 2.38 3.70 2.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
07:20 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на информацию о переходе под контроль компании из Китая
06:59 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Николсон высказался о своём первом голе в сезоне
06:48 · Россия. Премьер-лига
Умяров назвал причину волевых побед «Спартака»
06:42 · Россия. Премьер-лига
Селихов ответил на вопрос о новом контракте со «Спартаком»
06:37 · Россия. Премьер-лига
Тарханов объяснил улучшение результатов «Торпедо»
06:31 · Россия. Премьер-лига
Рыбчинский рассказал, чего не хватило «Пари НН» для победы над «Спартаком»
04:23 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Ребята бились, упрёков не заслужили»
02:27 · Россия. Премьер-лига
Никифоров не считает, что у «Динамо» кризис
02:16 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Совсем плохо у «Динамо»
02 Октября
23:56 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «У «Зенита» самый сильный состав»
23:46 · Россия. Премьер-лига
В Медиалиге игрок МФК «Рубина» забил пенальти, исполнив сальто перед ударом
23:40 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Зенит» во всём сильнее остальных»
23:34 · Россия. Премьер-лига
Майга: «Во втором тайме не повезло»
23:29 · Россия. Премьер-лига
Александр Хаджи: «Жаль, что пропустили»
23:03 · Россия. Премьер-лига
Равиль Измайлов: «Могли и победить»
Все новости
Рекомендуем