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Гоцук рассказал об отношениях с тренерским штабом «Пари НН»

30 Сентября 2022 • 18:03 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился информацией о том, кто руководил командой во время отсутствия Михаила Галактионова.

«Михаил Михайлович сказал, что во время перерыва Антон Хазов и Дмитрий Полянин остаются руководить командой и проводить тренировочный процесс в отсутствии главного тренера. Все прошло гладко», — заявил Гоцук «РБ Спорту».

Футболист отметил, Галактионов сразу сказал им о том, что доступен 24/7, всегда можно обратиться, если есть какие-то проблемы.

В нынешнем сезоне 30-летний Гоцук забил один мяч и записал в свой актив одну голевую передачу в 12 встречах с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Хазов Дмитрий Полянин Михаил Галактионов Кирилл Гоцук Пари НН
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