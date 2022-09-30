Гоцук рассказал об отношениях с тренерским штабом «Пари НН»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился информацией о том, кто руководил командой во время отсутствия Михаила Галактионова.

«Михаил Михайлович сказал, что во время перерыва Антон Хазов и Дмитрий Полянин остаются руководить командой и проводить тренировочный процесс в отсутствии главного тренера. Все прошло гладко», — заявил Гоцук «РБ Спорту».

Футболист отметил, Галактионов сразу сказал им о том, что доступен 24/7, всегда можно обратиться, если есть какие-то проблемы.

В нынешнем сезоне 30-летний Гоцук забил один мяч и записал в свой актив одну голевую передачу в 12 встречах с учетом всех турниров.