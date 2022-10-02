Галактионов прокомментировал отсутствие Калинского

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Очень сложный был кубковый выезд, где вы играли, скорее всего, основным составом. Удалось ли восстановить силы?

- Я думаю, что те тесты, которые мы провели, команда восстановлена. Сегодня мотивационный фон очень высокий, потому что статусный соперник, и мы играем дома. Я думаю, что большое количество болельщиков сегодня будет на стадионе. Нам очень важно сегодня показать помимо отдачи, той страсти, которую мы всегда говорим, еще и качество.

- Действительно, по болельщикам ожидается рекорд сезона. Насколько это может стать в пользу «Пари НН»?

- Безусловно, домашняя игра, и если трибуны погонят, если они будут очень сильно поддерживать команду, это будет дополнительный стимул и фактор для дальнейших свершений.

- Отсутствует сегодня Николай Калинский. Насколько возможно его заменить?

- Я уже говорил, что Коля - системообразующий игрок для нашей команды, и он очень важен во многих аспектах игры. Но нам ничего не остается, кроме как давать шанс другим игрокам. Ребята, которые вышли на Кубок, они достаточно качественно себя проявили, поэтому выходят сегодня в составе.