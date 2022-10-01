Валерий Гладилин: Если «Спартак» будет вне тройки, то это неудача для всей команды

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о первом этапе карьеры Гильермо Абаскаля в Москве.

«Если «красно-белые» с таким составом будут вне тройки, то это неудача для команды. «Спартак» должен всегда быть в лидирующем трио и бороться за чемпионство», — заявил Гладилин в интервью «РБ Спорт». По его мнению, не стоит сильно фокусироваться на недавней победе над петербургским «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России.

В таблице Российской премьер-лиги «Спартак» занимает пятую строчку с 19 баллами. В воскресенье «красно-белые» в гостях встретятся с «Пари НН».

