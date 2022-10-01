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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Гладилин: Если «Спартак» будет вне тройки, то это неудача для всей команды

01 Октября 2022 • 13:26 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о первом этапе карьеры Гильермо Абаскаля в Москве.

«Если «красно-белые» с таким составом будут вне тройки, то это неудача для команды. «Спартак» должен всегда быть в лидирующем трио и бороться за чемпионство», — заявил Гладилин в интервью «РБ Спорт». По его мнению, не стоит сильно фокусироваться на недавней победе над петербургским «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России.

В таблице Российской премьер-лиги «Спартак» занимает пятую строчку с 19 баллами. В воскресенье «красно-белые» в гостях встретятся с «Пари НН».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Гильермо Абаскаль
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ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
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