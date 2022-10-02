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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: Если «Нижний» уделит внимание Промесу, то может справиться со «Спартаком» эксклюзив

02 Октября 2022 • 16:51 Комментировать (1)
Пари НН
...
Спартак Москва
Через 1 ч. 2 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Пари НН» и «красно-белыми».

«Конечно, «Спартак» видится фаворитом после победы над «Зенитом». Но не нужно питать иллюзий. «Локомотив» в Кубке разобрался с «Химками», а теперь бездарно проиграл дома «Уралу». «Спартаку» просто не будет, «Нижний» будет играть дома. Они ещё как обычно будут играть в 8 защитников, так что будет непросто.

Психологическое состояние у «Спартака» сейчас нормальное. Многое у команды сейчас зависит от Промеса. Куинси решает многие эпизоды. Если «Нижний» уделит этому внимание, то может справиться со «Спартаком». Промес сейчас один из сильнейших, если не сильнейший игрок в РПЛ. Он и бомбардир, он и создаёт. Последний отрезок в чемпионате он точно лучший. Но впереди ещё много игр», - сказал Мостовой.

Матч «Пари НН» - «Спартак» начнётся в 19:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Куинси Промес
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Комментарии (1)
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Ангелов Вячеслав
02 Октября 2022 в 17:12
Когда ж Мостовой поймёт, что его именно за клеветничество все недолюбливают.
Будь Саша проще и народ к тебе потянется!
Будешь завидовать, долго не протянешь, все нервные запасы закончаться.
Любить надо Саша и футбол и народ своей страны!!!
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02.10  19:00 Ахмат ... Динамо Москва 2.60 3.70 2.60
02.10  19:00 Пари НН ... Спартак Москва 3.55 3.75 2.03
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