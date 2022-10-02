Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Пари НН» и «красно-белыми».

«Конечно, «Спартак» видится фаворитом после победы над «Зенитом». Но не нужно питать иллюзий. «Локомотив» в Кубке разобрался с «Химками», а теперь бездарно проиграл дома «Уралу». «Спартаку» просто не будет, «Нижний» будет играть дома. Они ещё как обычно будут играть в 8 защитников, так что будет непросто.

Психологическое состояние у «Спартака» сейчас нормальное. Многое у команды сейчас зависит от Промеса. Куинси решает многие эпизоды. Если «Нижний» уделит этому внимание, то может справиться со «Спартаком». Промес сейчас один из сильнейших, если не сильнейший игрок в РПЛ. Он и бомбардир, он и создаёт. Последний отрезок в чемпионате он точно лучший. Но впереди ещё много игр», - сказал Мостовой.

Матч «Пари НН» - «Спартак» начнётся в 19:00.