Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев стал лучшим игроком сентября в РПЛ

29 Сентября 2022 • 13:02 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Александр Соболев стал лучшим игроком сентября в Российской премьер-лиге, о чем сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, что нападающий столичного «Спартака» стал автором трёх забитых мячей в трёх играх первого месяца осени. Решение о выборе лучшего футболиста лиги принималось на основании опросов фанатов, а также экспертов телеканала «Матч Премьер».

Другими претендентами на награду были новичок «Оренбурга» Лукас Вера, форвард «Ростова» Дмитрий Полоз, вингер «Зенита» Андрей Мостовой и полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига РПЛ Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
14:16 · Кубок России
PARI: «Зенит» — фаворит кубкового матча со «Спартаком»
14:12 · Кубок России
Баженов рассказал, за счёт чего «Спартак» сможет победить «Зенит»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Мевля вернулся в Россию
13:41 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян выступил против приостановки РПЛ
13:31 · Россия. Премьер-лига
Президент «Сочи» считает, что клуб не ошибся с выбором Гаранина
13:26 · Кубок России
Рианчо верит в то, что «Спартак» сможет обыграть «Зенит»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Мендес вернулся в расположение ЦСКА
13:10 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Краснодара» Кривцов рассказал об эмоциях от вызова в сборную России
12:53 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг рассказал о возможном уходе Нобоа из «Сочи»
12:46 · Кубок России
Червиченко назвал шанс «Спартака» в матче против «Зенита»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Владелец «Сочи» рассказал об уходе Федотова в ЦСКА
12:29 · Россия. Премьер-лига
Наставник сборной Казахстана рассказал об уникальности Зайнутдинова
12:22 · Россия. Премьер-лига
Владелец «Сочи» высказался об отстранении от еврокубков
12:14 · Россия. Премьер-лига
Радослав Ковач: «Чехи могут спокойно играть в РПЛ»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Карпукас: «Слава богу, пока повестки близким не приходили»
Все новости
Рекомендуем