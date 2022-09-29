Соболев стал лучшим игроком сентября в РПЛ

Александр Соболев стал лучшим игроком сентября в Российской премьер-лиге, о чем сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, что нападающий столичного «Спартака» стал автором трёх забитых мячей в трёх играх первого месяца осени. Решение о выборе лучшего футболиста лиги принималось на основании опросов фанатов, а также экспертов телеканала «Матч Премьер».

Другими претендентами на награду были новичок «Оренбурга» Лукас Вера, форвард «Ростова» Дмитрий Полоз, вингер «Зенита» Андрей Мостовой и полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров.

