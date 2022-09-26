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Белоус: Если Эшуорт будет мешать Абаскалю, то ничего хорошего не выйдет

26 Сентября 2022 • 18:50 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Экс-руководитель «Локомотива» Юрий Белоус высказался о возможной смене наставника «Спартака» с приходом Пола Эшуорта на пост спортивного директора.

«Такое в футболе бывает нередко. Мы же не знаем, какие у Эшуорта будут полномочия», — заявил Белоус «Спорт-Экспрессу».

По мнению функционера, если британец начнет разрушать то, что пытается построить Гильермо Абаскаль, то из этого не получится ничего хорошего.

Напомним, 33-летний испанец возглавил «красно-белых» в июне этого года, в команду его пригласил бывший спортивный директор команды Лука Каттани.  

Сегодня, 26 сентября, стало известно, что вакантный пост спортдира в столичном клубе занял Эшуорт.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Белоус Пол Эшуорт Гильермо Абаскаль
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