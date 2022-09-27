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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корниленко: Сделка по Глушенкову была выгодной для «Крыльев Советов»

27 Сентября 2022 • 16:14 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Спортдир «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о приобретении Максима Глушенкова из московского «Спартака».

«Максим действительно мог уйти в «Краснодар»? Могу сказать только одно: спрос на Глушенкова был и есть», — цитирует слова Корниленко «Чемпионат».

Функционер отметил, что не совсем корректно называть точную сумму выкупа футболиста, но клуб оформил сделку на выгодных для себя условиях.

По сведениям портала transfermarkt, стоимость трансфера составила 1,8 миллиона евро.  

В текущем сезоне Глушенков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Краснодар Сергей Корниленко Максим Глушенков
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