Широков: У Бальде живот больше, чем у меня

Экс-игрок сборной России Роман Широков отреагировал на дисквалификацию нападающего «Спартака» Кейта Бальде.

«Не понимаю, какие вопросы к «Кальяри». Там его сбагрили, да и все. «Спартак» должен был внимательно смотреть», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что живот у Бальде больше, чем у него самого, весной станет понятно, велика ли сейчас эта потеря для «Спартака», пусть пока игрок набирает форму.

Напомним, сенегалец был дисквалифицирован до 5 декабря текущего года за нарушение процедуры допинг-контроля во времена выступления за «Кальяри».

«Красно-белые» занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков после десяти туров.