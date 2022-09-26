Англичанин Пол Эшуорт официально представлен в качестве спортивного директора столичного «Спартака».

Сообщается, что на решение руководства «красно-белых» повлияли большой опыт функционера, а также знание русского языка. Отметим, что в 2005 году Пол занимал аналогичную должность в «Ростове».

Специалист известен по тренерской карьере в странах постсоветского пространства. В латвийском «Вентспилсе» 52-летний британец стал обладателем местного кубка, а в «Астане» Пол привёл клуб к чемпионскому титулу и двум трофеям Суперкубка Казахстана.

Предыдущим местом работы Эшуорта был «Брайтон», где он выполнял обязанности технического директора в период с 2021 по 2022 год.

