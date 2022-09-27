Кержаков рассказал, есть ли у него предложения по работе

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков ответил на вопрос о своём будущем.

«На данный момент, у меня нет предложений по работе, никто из клубов со мной не связывался», — приводит слова Кержакова Metaratings.

Напомним, 39-летний специалист в минувшем сезоне возглавлял «Пари НН», с которым занял 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После окончания сезона нижегородский клуб не стал продлевать трудовой договор с Кержаковым, его место занял наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов.

На данный момент «Пари НН» занимает десятую строчку в РПЛ.