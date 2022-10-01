Мостовой рассказал, за счёт чего «Пари НН» сможет навязать борьбу «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Пари НН».

По мнению эксперта, нижегородской команде стоит акцентировать своё внимание на лидере «Спартака» Куинси Промесе. Мостовой считает, что только в этом случае «Пари НН» сможет навязать борьбу фавориту.

«Думаю, единственная трудность для «Спартака» — игра на выезде. Ясно, что «красно-белые» сейчас хороши в эмоциональном плане. Они обыграли «Зенит» 3:0, но сейчас будут переключаться на чемпионат. «Спартак» сейчас зависим от Промеса. Как он начинал чемпионат лучшим игроком, так и продолжает», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 30-летний голландец провёл за московский коллектив 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Матч «Пари НН» — «Спартак» состоится завтра, 2 октября. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.