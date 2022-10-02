Равиль Измайлов: «Могли и победить»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сумел переломить ход неудачно складывавшегося матча с «Пари НН» - проигрывая после первого тайма, москвичи забили два гола во второй половине игры и выиграли. Генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов прокомментировал итоги матча. Он считает, что его команда могла рассчитывать и на победу.

- Наша команда здорово играла, молодые ребята провели достойный матч со «Спартаком», могли рассчитывать на победу. Если бы реализовали момент в эпизоде с перекладиной, всё могло закончиться иначе, - заявил Измайлов в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В следующем, двенадцатом туре чемпионата России «Пари НН» сыграет в гостях с «Торпедо».