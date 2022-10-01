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Баженов назвал позицию, которую необходимо усилить «Спартаку»

01 Октября 2022 • 17:33 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов заявил, на какую позицию «красно-белым» необходимо усиление.

«В буквальном смысле, чтобы конкурировать с «Зенитом», нападающий нужен. С Бальде же проблема в определенном смысле, а команде нужны лидеры, которые должны давать результат», — приводит слова Баженова Rusfootball.

Экс-игрок считает, что у «Спартака» состав не является укомплектованным, потому что выпадают пару человек, и сразу же начинаются проблемы.

В предстоящем матче 11-го тура Российской премьер-лиги столичный клуб в гостях сыграет с «Пари НН», встреча состоится завтра, 2 октября, начало запланировано на 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов Кейта Бальде
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02.10  19:00 Ахмат ... Динамо Москва 2.60 3.70 2.60
02.10  19:00 Пари НН ... Спартак Москва 3.55 3.75 2.03
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