Баженов назвал позицию, которую необходимо усилить «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов заявил, на какую позицию «красно-белым» необходимо усиление.

«В буквальном смысле, чтобы конкурировать с «Зенитом», нападающий нужен. С Бальде же проблема в определенном смысле, а команде нужны лидеры, которые должны давать результат», — приводит слова Баженова Rusfootball.

Экс-игрок считает, что у «Спартака» состав не является укомплектованным, потому что выпадают пару человек, и сразу же начинаются проблемы.

В предстоящем матче 11-го тура Российской премьер-лиги столичный клуб в гостях сыграет с «Пари НН», встреча состоится завтра, 2 октября, начало запланировано на 19:00 по мск.