Пресняков: «Николсон не дотягивает до уровня «Спартака»

Болельщик московского «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» высказался об игре форварда «красно-белых» Шамара Николсона. В матче против «Пари НН» ямайский форвард забил дебютный мяч за столичную команду.

«Шамар не дотягивает до уровня «Спартака». Небольшой у него процент верных моментов. Но гол в матче с «Пари НН» он забил суперский! Это было очень красиво», - сказал артист.

Напомним, что «Спартак» победил «Пари НН» со счетом 2:1. По итогам 11 туров чемпионата России «народная команда» занимает четвертое место в турнирной таблице.