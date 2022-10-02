Литвинов — о Бакаеве: «Я его не осуждаю за переход в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о переходе воспитанника «красно-белых» Зелимхана Бакаева минувшим летом в «Зенит».

Литвинов назвал данный трансфер стечением обстоятельств, а также признался, что не осуждает бывшего одноклубника за его выбор.

«Конечно, я за него переживаю, он мой близкий товарищ. Я его вообще не осуждаю за переход в «Зенит», потому что в этой жизни всё бывает.

Я не хочу говорить громких слов, что никогда не перейду в «Зенит» или ЦСКА. Я себя замечательно ощущаю в «Спартаке». Мой папа с детства прививал любовь к этому клубу», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

Также спартаковец считает, что Бакаеву необходимо время для того, чтобы освоиться в новой команде. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл за «Зенит» 13 матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.