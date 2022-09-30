Классен — о частичной мобилизации: «Никакой тревоги у меня нет»

Защитник «Спартака» Леон Классен поделился мнением о частичной мобилизации, которая была объявлена в России 21 сентября.

«Мы работаем спокойно. Готовимся к следующей игре. Никакой тревоги у меня нет», — приводит слова Классена РИА Новости.

Классен перешёл в «Спартак» в январе нынешнего года из австрийского «Тироля». Всего в составе «красно-белых» 22-летний россиянин провёл восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 2 октября против «Пари НН». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России москвичи занимают пятое место в турнирной таблице с 19 набранными очками в своём активе.