Умяров сообщил, что никто из игроков «Спартака» повесток не получал

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, получал ли кто-то из игроков «красно-белых» повестки в военкомат. Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

По словам 22-летнего футболиста, никто из спартаковцев повестки не получал, однако она была выдана его знакомому, с которым Умяров сейчас связи не имеет.

«У знакомого есть повестка. Пообщаться с ним не успел, потому что сразу же забрали. Сейчас проходит обучение, наверное», — приводит слова Умярова «Чемпионат».

В текущем сезоне Умяров провёл за «Спартак» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.