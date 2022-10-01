Футбольный эксперт Валерий Масалитин в интервью«Евро-Футбол.ру» дал прогноз на 11-й тур РПЛ.

- «Зенит» будет играть с «Ростовом». Может ли поражение от «Спартака» сказаться на настрое питерских игроков в этом матче?

- Конечно, «Зенит» получил удар по самолюбию, поэтому футболисты с Невы будут рвать и метать, чтобы доказать случайность этого результата. «Ростов» может и не позволить это сделать. Если он поймает свою игру, то может и наказать. Не знаю, насколько «Зениту» хватит запала. Если он забьет в самом начале, то судьба матча может быть решена уже тогда. А если результат будет решаться в концовке, то возможно все.

- Даже победу ростовчан не исключаете?

- Не исключаю, потому что сложно после такого поражения от конкурента быстро восстановиться. И позволит ли «Ростов» разгуляться. Если гости справятся с первоначальным натиском, то потом возможны разные варианты.

- Сегодня будет матч «Химки» - ЦСКА. У «Химок» долги по зарплате футболистам в несколько месяцев. Это влияет на мотивацию игроков?

- То, что творится в команде после ухода Юрана – полное безобразие. Комитет по этике должен вызвать руководство и спросить, почему такое творится. Если пару туров еще проиграют, могут и Гогниева снять.

- ЦСКА легко добьется победы над проблемной командой?

- У «армейцев» наметились проблемы с игрой. Карраскаль и Медина не выступали в Кубке, отдыхали. А так, в матче с «Сочи» проблемы вырисовывались. Мне тревожно за игру ЦСКА, потому что еще во встрече с «Торпедо» наметился спад. Как бы он не превратился в затяжной. А «Химкам» некуда отступать, они должны собраться. У команды тоже есть самолюбие. Надо прерывать череду поражений. Если «армейцы» подойдут к этому матчу спустя рукава и не начнут выполнять требования Федотова, то столкнутся с большими проблемами.

- Может ли «Урал» преподнести сюрприз в игре с «Локомотивом»?

- «Урал» после смены тренера ищет свою игру. Состав усилился, но судя по последнему матчу на Кубок, есть проблемы в организации игры. У «Локомотива» есть качественные ребята, но команды не видно. Игры нет. В кубковом матче соперник позволил Педро Габриэлю очень многое – забить четыре гола практически с одной позиции. Это говорит о качестве защитников. Тут все прекрасно читалось. Все знают, что он убирает мяч под правую ногу и бьет в дальний угол. Понятно, что москвичи фавориты матча, но как они этим воспользуются? Это зависит от структуры их игры.

- У «Пари НН» есть шансы отнять очки у «Спартака»?

- Непредсказуемая команда, может любого обыграть и проиграть тоже любому. Нижегородцы обычно первый тайм играют расслабленно, а на второй выходит уже другая команда. «Спартак» для них очень хороший раздражитель. Но после кубкового матча с «Зенитом» у гостей может быть эйфория. После такой игры много адреналина выплеснулось, а тут матч через два дня на третий. Эмоционально тяжело восстановиться после такого успеха. Поэтому нижегородцы имеют шансы отнять очки.

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- Также мы увидим противостояние соседей по таблице «Ахмат» и «Динамо». Чья игра вам больше нравится?

- У «Ахмата» была смена тренера, пришел Ташуев, который больше нацелен на атакующий футбол, на удержание, на позиционные атаки. Но как быстро тренерские идеи будут воплощаться в жизнь - большой вопрос. А «Динамо» пока не пришло в себя после смены тренера. Бывают хорошие отрезки, а потом игроки выключаются, как в последнем матче. Команда вела 2:0, у соперника произошло удаление, и в итоге 2:2 и поражение по пенальти. Нет единого коллектива, который был в прошлом году. Пока тренер не может найти с командой единения, чтобы и игра была хорошая, и результат. «Ахмат» дома имеет все шансы набрать три очка.

- «Крылья» примут «Краснодар». Здесь могут быть сюрпризы?

- «Краснодар» - одна из самых играющих команд. «Быки» нацелены на атаку и не отсиживаются в обороне. Поэтому команда показывает стабильный футбол и очки набирает регулярно. Гости имеют здесь все шансы увезти три очка.

Елена Григорьевская