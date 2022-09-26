Смородская — об Эшуорте в «Спартаке»: «У меня есть мнение, но я не буду его высказывать»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

Напомним, сегодня, 26 сентября, московский клуб официально объявил о назначении 52-летнего англичанина.

«У меня есть, конечно, мнение, но я не буду его высказывать. Почему? Потому что это «Спартак», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Также Смородская отметила, что не видит ничего плохого в назначении иностранца на должность спортивного директора в нынешней ситуации.

Напомним, что в 2005 году Эшуорт исполнял обязанности главного тренера «Ростова». До перехода в «Спартак» он занимался скаутской деятельностью в одном из клубов Лиги 1 (третьем по силе дивизионе Англии).