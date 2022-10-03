Умяров назвал причину волевых побед «Спартака»

Полузащитник столичного «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопросы журналистов после волевой победы над «Пари НН» в поединке 11-го тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли со счетом 2:1.

«Не первая волевая победа? У тренера есть правильные слова, это главное. Заряжает эмоциями», - приводит слова Наиля «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги после 11 сыгранных туров. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Поединок состоится в воскресенье, 9 октября.