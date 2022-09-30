Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рискует пропустить матч 11-го тура РПЛ против «Пари НН» из-за повреждения. Напомним, эта игра состоится 2 октября и начнётся она в 19:00 по московскому времени.

Вчера, 29 сентября, «Спартак» одолел «Зенит» (3:0) в матче группового этапа Фонбет Кубка России. После трёх проведённых встреч «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе девять набранных очков.

В текущем сезоне 22-летний Игнатов провёл в составе московской команды 10 матчей, отметившись в них одним забитым голом и двумя результативными передачами.