Литвинов — о возможном вызове в сборную: Я не общался с Карпиным

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, была ли у него беседа с наставником сборной России Валерием Карпиным.

«Правда ли, что Карпин хотел вызвать меня на матч с Киргизией? Не знаю. Только читал про это. С тренером не общался», — заявил Литвинов «РБ Спорту».

Напомним, 21-летний игрок получил травму перед товарищеским матчем сборной России со сборной Киргизии (2:1).

В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых сделал одну результативную передачу.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков после десяти туров.