«Спартак» пропустил в Нижнем Новгороде с первого же удара в створ

В воскресенье подходит к концу 11-й тур Премьер-лиги. В Нижнем Новгороде «Пари НН» играет против «Спартака». На заключительных минутах первого тайма команда Михаила Галактионова открыла счёт в поединке. Мамаду Майга взял игру на себя, прошёл нескольких соперников и отправил мяч в сетку ворот гостей - 1:0. Добавим, что это был первый удар нижегородцев в створ.

В турнирной таблице «Пари НН» с 15 очками выходит на девятое место. «Спартак» (19) рискует остаться на пятой позиции.

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