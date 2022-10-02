Прогноз на матч «Пари НН» - «Спартак» от Титова

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем матче «народной команды» против «Пари НН» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«Победа «Спартака» через тотал больше 2,5 мяча. Одного мяча может не хватить. «Динамо» и ЦСКА двух мячей не хватило, чтобы победить. Нужно сделать выводы из чужих ошибок», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Пари НН» - «Спартак» состоится сегодня, 2 октября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

После 11 туров «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, а нижегородцы располагаются на десятой строчке.