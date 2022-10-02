«Спартак» уже ведёт после паненки Промеса

Матч 11-го тура Премьер-лиги «Пари НН» - «Спартак» проходит по драматичному сценарию. Первый тайм остался за командой Михаила Галактионова после того, как Мамаду Майга здорово разобрался с обороной спартаковцев и пробил с левого края штрафной в ближний угол. Соперник отыгрался после перерыва, когда красивую комбинацию завершил метким ударом в касание Шамар Николсон. Дальше арбитр зафиксировал игру рукой у Момо Янсане и назначил пенальти в пользу гостей. К мячу подошел Куинси Промес и паненкой послал мяч под перекладину - 2:1.

На данный момент «Спартак» с 22 очками настигает «Ростов» на третьем месте.