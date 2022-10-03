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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: «Ребята бились, упрёков не заслужили»

03 Октября 2022 • 04:23 Комментировать
Пари НН
1:2
Спартак Москва
окончен

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сумел переломить ход неудачно складывавшегося матча с «Пари НН» - проигрывая после первого тайма, москвичи забили два гола во второй половине игры и выиграли. Наставник «Пари НН» Михаил Галактионов считает, что его футболисты сделали все возможное для успеха и не заслуживают критики.

- У нас молодая команда. Для некоторых игроков это первая игра с соперником такого уровня. Есть результат, его надо принимать. Но я думаю, что ребята не заслужили упреков в свой адрес, потому что были самоотдача и качество игры, - заявил Галактионов на послематчевой пресс-конференции.

В следующем, двенадцатом туре чемпионата России «Пари НН» сыграет в гостях с «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Галактионов Пари НН
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