Джикия рассказал, почему «Спартак» применяет разные схемы

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, почему «красно-белые» используют разные схемы в Фонбет Кубке России и в РПЛ.

«Потому что тренер так решил. Скажет в одного играть — будем в одного, скажет, что в шесть — будем в шесть», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Футболист заявил, что тренер хочет иметь несколько схем, а в Кубке есть время для того, чтобы проверить различные варианты. 9 очков в турнире говорит о том, что все получается, добавил Джикия.

В нынешнем сезоне 28-летний капитан «Спартака» провел 12 матчей во всех турнирах, в которых сделал две результативные передачи.