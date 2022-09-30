Сулейманов сравнил бывшего тренера «Локомотива» Сёмина с Хабибом Нурмагомедовым

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов сравнил экс-главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, в период с 2017 по 2021 год Сулейманов защищал цвета московской команды.

«В чём крутость Сёмина? Авторитет и бесконечное уважение. Человек из разряда «сказал — сделал», все это понимают. Никто в команде не сможет легко отнестись к ситуации, какой бы она ни была. Можно сказать, что Сёмин для «Локомотива» как Хабиб для Дагестана», — приводит слова Сулейманова «Чемпионат».

Сёмин возглавлял «Локомотив» в период с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010, а также с 2016 по 2020. Под руководством российского специалиста «железнодорожники» трижды выиграли чемпионат России и шесть раз стали обладателями Кубка страны.